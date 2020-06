Premier match amical samedi pour le FC Bulle

Privé de rencontre depuis le 7 mars, le FC Bulle retrouve dès samedi le chemin des terrains. A Bouleyres, les hommes de Lucien Dénervaud accueillent La Chaux-de-Fonds (1re ligue), à 16 h. Jusqu’à la reprise prévue le week-end du 15-16 août, sept autres rencontres de préparation sont au calendrier. A domicile, les Bullois joueront contre Martigny (1re ligue) le 4 juillet, face à Breitenrain (Promotion League) le 24 juillet et contre Terre Sainte (1re ligue) le 8 août. Joan Yenni et consorts se déplaceront encore à Bavois (Promotion League) le 11 juillet, à La Tour/Le Pâquier (2e ligue inter) le 18 juillet et à Farvagny/Ogoz (2e ligue inter) le 28 juillet.