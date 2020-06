Prix de l’essence majoré

Ce lecteur peste contre une possible augmentation du prix de l’essence.

A la population: réfléchissez bien quand vous irez voter sur le futur référendum qui ne manquera pas d’être lancé contre une augmentation du prix de l’essence, prévue dans la loi sur le CO2. Je trouve que l’on paie déjà bien assez cher nos taxes pour les véhicules, entre les assurances et les étiquettes énergie… En montagne, selon les endroits, il faut un véhicule toutterrain d’au moins 2 litres de cylindrée pour pouvoir tirer une remorque! Pensez aux agriculteurs, aux livreurs de marchandises et autres… Si on augmente le prix de l’essence, tout va se répercuter sur nous, les consommateurs, alors que nous vivons déjà dans un îlot de cherté!

Patrick Binz, La Tour-de-Trême