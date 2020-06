Quand l’écriture devient une fête

Avec la fin du semi-confinement, la vie culturelle commence à retrouver le goût de la rencontre. A Fribourg, l’une des premières manifestations se tiendra ce samedi au quartier d’Alt, à La Cabinerie: cette ancienne cabine téléphonique transformée en espace culturel s’associe à la revue littéraire L’Epître pour proposer une performance d’écriture.

Six écrivaines et écrivains «de la nouvelle génération fribourgeoise» vont s’installer dans la cabine à tour de rôle, pendant une heure. Ils écriront «sous la contrainte de l’espace, du temps et du sujet», puisque les thèmes seront donnés par les envies et les idées des passants et visiteurs. De 11 h à 17 h se succéderont Sandy Maillard, Jon Monnard, Florine de Torrenté, Louis Rossier, Bastien Roubaty et Joséphine de Weck. EB

Fribourg, La…