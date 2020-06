Quand la servante contre-attaque…

La troisième saison de La servante écarlate démarre demain sur RTS1. C’est désormais dans les arcanes du pouvoir de Gilead que June Osborne va se débattre.

La servante écarlate est une série complètement folle, choquante, interpellante et géniale. Au moment où la saison 3 reprend demain sur RTS1, on ne saurait que trop conseiller à ceux qui ne sont pas encore devenus accros de s’y mettre. Pour eux, rendez-vous au paragraphe suivant, histoire de ne pas être spoilés par ce bref rappel de la situation après les 23 premiers épisodes: June ne s’est pas échappée de Gilead, elle a préféré confier son bébé à une autre servante en route pour demander asile au Canada. Sa fille aînée vit toujours sous ce régime totalitaire, patriarcal et ultraviolent, elle ne s’enfuira pas sans elle. Voilà qui…