Quitter Fribourg pour Genève, une affaire réglée en coulisse

PAR MAXIME SCHWEIZER

Depuis 2013, Fribourg Olympic et les Lions de Genève ont remporté 15 titres sur 22 possibles. Laissant des miettes à Neuchâtel, Lugano et Monthey. A tel point, que la majorité des meilleurs joueurs suisses se sont limités à ces deux destinations. La liste est longue: Roberto Kovac, Jérémy Jaunin, Arnaud Cotture, Marko et Dusan Mladjan, Paul Gravet, Justin Solioz, Brandon Kuba, Andrej Stimac, Natan Jurkovitz.

Les supporters fribourgeois ont volontiers vilipendé les Lions de Genève et une phrase résonnait souvent à Saint-Léonard. «De toute façon, ils n’ont que l’argent.» L’augmentation de salaire est un avantage que propose Genève, mais il ne constitue pas le seul facteur d’une séparation. Outre les retours au bercail, pourquoi quitter Fribourg, qui a remporté six des…