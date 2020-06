Récits intimes par le texte et le dessin

DÉDICACES. Deux auteures fribourgeoises sont réunies ce samedi à la librairie Librophoros (rue de Rome 1), à Fribourg, pour une séance de dédicaces. Elles viennent de publier deux courts romans graphiques aux Editions Antipodes, qui ont en commun de traiter d’un récit intime. Dans Notre frère, Marion Canevascini raconte l’arrivée de la maladie psychique au sein d’une famille de trois enfants. Avec une infinie tendresse pudique, elle revient sur la schizophrénie du frère aîné et le bouleversement qu’il implique. De son côté, Marina K. a publié Je suis grosse, où elle évoque sa vie de jeune femme. Elle use d’humour et d’autodérision pour mettre en scène différentes anecdotes vécues et parler librement du surpoids. Les deux auteures ont signé textes et dessins. EB

