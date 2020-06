Ce lecteur s’interroge sur les conséquences de la crise actuelle.

Il y a cinquante ans, en plein développement conjoncturel, je me souviens, l’économiste anglais Schumacher exhortait le small is beautiful, voir plus petit. Une société à la mesure de l’homme: partager matériellement davantage, se contenter de moins, un retour à la normalité des actes, à la responsabilité citoyenne. On en rigolait. Aujourd’hui nous en revenons!

Après la crise du coronavirus, d’autres suivront, en particulier celle du changement climatique. L’homme se permet d’attendre d’être au pied du mur pour y croire et réagir. Alors que l’avenir sanitaire et économique reste en jeu.

Les conséquences de cette terrible crise ne nous invitent-elles pas à se préparer à un nouveau sens de vie en prévision des prochains…