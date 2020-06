Timothy Derksen file à Genève

Les Lions de Genève continuent leurs emplettes du côté de Saint-Léonard. Après Andrej Stimac, Jérémy Jaunin et Natan Jurkovitz, c’est au tour de Timothy Derksen de quitter le Fribourg Olympic pour rejoindre le Pommier. Arrivé en février 2019, l’Américain avait reçu le prix de meilleur joueur de la finale en juin. Avant l’arrêt du championnat, il affichait 15 points de moyenne et était le top scorer de sa formation. L’autre dossier chaud concerne Babacar Touré (34 ans), le pivot hésite entre un retour à Genève et un départ à la retraite.