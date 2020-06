Un «bénéfice important» reversé aux clubs fribourgeois

Réunie en assemblée générale mercredi à Fribourg, l'Association fribourgeoise de basketball (AFBB) a pu annoncer une bonne nouvelle à ses membres. «La diminution des charges, liées à nos activités qui n'ont pas eu lieu en raison du coronavirus, nous a permis de réaliser un bénéfice important, glisse la présidente Tu Anh Nguyen. Ce montant de 32480 francs sera redistribué à nos clubs au prorata du nombre de licenciés dans leur mouvement jeunesse. Cela dans le but de soulager ceux qui pourraient rencontrer des soucis financiers durant cette période.» A noter également que les Journées fédérales mini basket, événement réunissant des équipes U7 à U13 de toute la Suisse, aura lieu à Bulle non plus en 2021, mais en juin 2022.