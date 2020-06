Un briseur de rêve nommé Covid-19

En grande difficulté financière en raison de la fermeture de leur établissement durant la crise sanitaire, les gérants du café-restaurant de l’Union, à La Joux, ont fait un appel aux dons sur Facebook. Un soutien symbolique pour ce couple qui espère poursuivre son aventure en Glâne.

VALENTIN CASTELLA

Il y a deux ans et demie, Eric Genre-Jazelet réalisait son rêve: celui de reprendre un établissement culinaire. Dans les murs du caférestaurant de l’Union, à La Joux, le Corse et sa compagne gruérienne Nathalie Barbey-Terreaux s’étaient lancés avec l’enthousiasme des débuts. Après une première année compliquée, durant laquelle les gérants âgés de 45 ans ont dû trouver leurs marques et se faire la main en cuisine, ils ont commencé à fidéliser une certaine clientèle, à transformer ce lieu bien…