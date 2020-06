Un cœur pour ma fille

ARTE, VENDREDI, À 20 H 50



Victime d’un infarctus alors qu’ellen’a que 8 ans, Jana Faber a besoin d’une greffe de cœur. Les mois passent, et l’enfant n’a toujours pas de donneur. Au fil du temps, ses chances de survie s’amenuisent. Micha et Natalie, ses parents, se sentent impuissants à l’aider. A bout, Micha décide de prendre les choses en main. Il fait des recherches sur Internet et découvre qu’il est possible d’acheter des organes dans une clinique bulgare, pratique qui est illégale en Allemagne. Sans hésiter, il décide d’entamer des démarches… ■