Un cinéaste à travers des bribes de souvenirs

Marcel Schüpbach

INSTANTANÉS

Bernard Campiche, 152 pages

Le titre est parfaitement choisi: Marcel Schüpbach livre des souvenirs et des anecdotes sous forme d’Instantanés. Avec la brièveté et l’aspect éclaté que sous-entend le terme. Ici, pas question de longues analyses, ni de réflexions approfondies, mais de son parcours de réalisateur, évoqué en courts chapitres qui sont autant de moments forts. Le livre invite à une balade dans cinquante ans de cinéma et de télévision à travers des figures, des voyages, des tournages difficiles ou heureux, des instants de grâce ou de peine.

Le réalisateur de L’allègement et de B comme Béjart se dévoile avec simplicité et honnêteté. Il ne cherche pas à se plaindre ni à se hausser du col, ne tombe pas non plus dans le piège de l’écriture littéraire à tout…