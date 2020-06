Un grand bravo au personnel

Cette lectrice écrit «à la direction et à tout le personnel de l’EMS de la Sionge, à Sâles».

Notre maman a 92 ans. Elle est résidente de l’EMS de Sâles.

Début mars déjà, le directeur, Philippe Zurlinden, a instauré des mesures strictes. Le personnel, remarquable, malgré un surcroît de travail, a permis aux résidents de vivre le mieux possible le confinement et l’isolement. Nos aînés ont été magnifiquement entourés par tout le personnel. Avec l’aide de civilistes, de nombreuses animations mises en place ont agrémenté leurs journées. Par chance et peut-être à la suite des mesures strictes prises rapidement, il n’y a pas eu de cas de coronavirus, à ma connaissance, dans les homes de Sales et de Vuadens.

Le 11 mai, je me suis réjouie de pouvoir enfin rendre visite à ma maman, mais les…