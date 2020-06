Un mercato plutôt calme dans le sud du canton

Bulle, La Tour/Le Pâquier et le CS Romontois, les trois meilleurs clubs sudistes, n’ont pas fait de folies sur le marché des transferts. Ils ont plutôt opté pour la continuité. Quelques mouvements restent toutefois à signaler.

MAXIME SCHWEIZER

D’habitude, le milieu du mois de juin rime avec finales de promotion et fin de championnat. Cette année, il correspond à la reprise des entraînements et aux mouvements en coulisse. Cependant, la situation sanitaire et l’annulation de la saison ont laissé des traces dans les budgets des équipes helvétiques et fribourgeoises. Les joueurs subissent de plein fouet cette baisse et la grande majorité d’entre eux sont finalement restés dans leurs clubs respectifs. C’est notamment le cas à Bulle, à La Tour/Le Pâquier et à Romont pour la saison prochaine.…