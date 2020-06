Un varappeur se tue non loin du Gros Mont

C'est vers 10 h que la REGA a été avertie d’un accident d’escalade survenu dans la région de Rougemont, proche de la frontière entre les cantons de Vaud, Fribourg et Berne. Deux ressortissants suisses, âgés respectivement de 23 et 24 ans, faisaient de l’escalade sur la «Pointe de l’Echelle», l'un des sommets des Pucelles, au moment où, pour une raison que l’enquête devra déterminer, l’un d’eux a fait une chute mortelle d’environ 30 mètres. La victime, âgée de 23 ans et domiciliée en Valais, est décédée sur place, communique la Police cantonale vaudoise. L'autre varappeur, qui a pu atteindre le point de rappel inférieur, a fait appel aux services de secours. Le corps de la victime a été héliporté par la REGA jusqu’à l’hôpital de Zweisimmen, dans le canton de Berne.



Si le lieu exact de l’accident a été établi au lieu-dit «Les Pucelles», à Rougemont, sur territoire vaudois, c'est la Police cantonale bernoise qui est arrivée en premier sur les lieux de l’accident. C'est donc elle qui s’est chargée des investigations, en accord avec le procureur vaudois. Une procédure est en cours auprès du Ministère public vaudois et les investigations devront établir les circonstances exactes de cet accident.



L'intervention a nécessité l’engagement de la Police cantonale bernoise et de la Police cantonale vaudoise, ainsi que d’un hélicoptère de la REGA et d’un médecin.