DISCRIMINATION. Le Grand Conseil a voté hier une résolution contre le racisme. Portée par les députés socialistes Elias Moussa (Fribourg) et Julia Senti (Morat), elle s’inscrit dans la foulée des actions organisées en Suisse depuis l’affaire de la mort de George Floyd aux Etats-Unis.

Le texte a recueilli une très large assise, les députés la soutenant par 90 voix, contre 4 et 1 abstention. La résolution, intitulée «Fribourg - Pas de place pour le racisme», appelle à promouvoir les notions de nécessité, de sensibilisation et de conscience. Une promotion qui doit demeurer importante et constante.

Pour mémoire, une manifestation contre le racisme et les violences policières s’est déroulée à Fribourg samedi dernier, rassemblant près de 1500 personnes. Des réunions similaires se sont tenues…