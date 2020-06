Barbey

LA TOUR-DE-TRÊME

Yolande Grandjean s’est éteinte paisiblement le 10 juin, à son domicile. Elle cheminait dans sa 89e année. Un ultime hommage lui a été rendu le 15 juin.

Yolande naquit à Fribourg, le 26 avril 1932, dans la famille de Louis et Alice Barbey. Elle était la cadette d’une fratrie de trois, entourée de sa sœur Eugénie et de son frère Joseph. Elle vécut sa prime enfance auprès de sa tante, dans la famille Pythoud, à Sorens. A 6 ans, elle retourna dans la maison familiale, à Broc, où elle fit toutes ses écoles. Yolande continua ses études et habita deux ans à Vevey auprès de sa belle-sœur Angéla.

De retour à Bulle, elle épousa Martin Vauthey. Malheureusement, après deux ans de mariage, son mari décéda. Yolande n’avait que 22 ans. Ce fut une épreuve. Dès lors, c’est dans…