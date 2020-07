«Ce maillot de champion national, il faudra l’assumer»

Ilian Alexandre Barhoumi a réalisé l’exploit, samedi après-midi, en devenant champion de Suisse de cross-country dans sa catégorie hard U17. «Il m’a fallu un moment pour réaliser», confie le Bullois de 15 ans.

QUENTIN DOUSSE

Avant Jolanda Neff et Nino Schurter, un jeune Gruérien s’est également hissé sur la plus haute marche du podium aux championnats de Suisse de VTT, disputés ce week-end à Gränichen. Il s’agit d’Ilian Alexandre Barhoumi, 15 ans seulement et nouveau champion national U17 de crosscountry. «Tous les meilleurs concurrents étaient là et, pour ma première année dans cette catégorie (hard), je visais au mieux une médaille, glisse l’espoir bullois. Alors remporter le titre…»

Le lendemain, le vététiste de la Pédale bulloise peinait encore à mettre des mots sur sa performance.…