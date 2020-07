«En course d’endurance, rien n’est gagné d’avance»

A Monza, la Riazoise Karen Gaillard a vécu sa première course d’endurance. A cause d’un problème mécanique, elle et ses deux coéquipiers ont terminé cinquièmes de la catégorie TCR ce week-end.

MAXIME SCHWEIZER

Pour sa première course d’endurance, Karen Gaillard a presque tout vécu à Monza: l’ambiance du paddock, la découverte du circuit, un problème mécanique, un gros orage et la ligne d’arrivée. Fort en émotion, ce week-end a permis à la Riazoise de 19 ans de se familiariser avec la discipline et avec sa Cupra TCR DSG de 360 chevaux. Elle et ses deux coéquipiers de l’équipe Topcar Sport ont pris la cinquième place en TCR (voitures de tourisme).

Initialement prévues les 27 et 28 mars, les 12 Heures de Monza faisaient office de première étape des 24 h series Creventic. L’épreuve était…