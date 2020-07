Barras

LA ROCHE

Anne-Marie Risse s’est éteinte le 3 juillet au Foyer de Bouleyres dans sa 88e année. Née le 12 novembre 1932 dans la famille de Louis et Marie Barras à Broc, elle avait un frère, Georges et une sœur, Denise. Ses parents tenaient un magasin d’alimentation et de vins. Anne-Marie fit ses classes primaires à Broc, puis fut admise au pensionnat de jeunes filles le Sacré-Cœur, à Estavayer-le-Lac.

En 1949, toute la famille déménagea à La Roche. Deux ans plus tard, la jeune femme unit sa destinée à Gilbert Risse qu’elle rencontra au Belvédère à La Roche. De leur mariage, naquirent cinq enfants: Antoinette, Rose-Michèle, Jean-Pierre, Philippe et Olivier.

La famille s’établit à Sorens où Anne-Marie tint un dépôt-vente pour le syndicat agricole. Une dizaine d’années plus tard, le…