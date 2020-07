Appel à projets pour penser le musée de demain, en jeu un montant de 10 000 francs

MAHF

Le Musée d’art et d’histoire de Fribourg (MAHF) lance un appel aux personnes, aux entreprises et aux associations créatives de toute la Suisse. Il récompensera le meilleur projet sur le thème de «Penser le musée de demain». Dans un communiqué, il appelle les artistes, les architectes, les vidéastes ou les écrivains à réexaminer les connexions possibles entre le public et les œuvres. Le vainqueur recevra 10 000 francs qui serviront à développer son idée. Les projets ou les prototypes peuvent être soumis jusqu’au 28 février 2021 à l’adresse mahfinnovation@fr.ch. Le nom du lauréat sera dévoilé au mois d’avril.