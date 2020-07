Avoir un meilleur état d’esprit envers les paysans

Ce lecteur commente l’article de LaGruyère paru ce jeudi sur le tarier des prés.

C’est avec intérêt que j’ai lu vos propos au sujet du tarier des prés. Il est vrai que les méthodes agricoles ont changé. Les agriculteurs qui ne se sont pas adaptés aux méthodes plus productives ont disparu, et personne ne s’en inquiète. A force de répéter que l’agriculture suisse n’est pas compétitive, que les produits agricoles suisses sont bien plus chers qu’à l’étranger, et en plus qu’ils détruisent la nature, vous êtes sur le chemin de leur élimination.

Votre cible unique, soit l’agri culture, ne tient pas compte des nombreuses surfaces écologiques, de plus en plus mises en réseau. Vous ne vous attaquez pas à la destruction massive des terres agricoles, constructions, bétonnages, gravières, etc. De…