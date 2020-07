A bon entendeur

RTS1, MARDI, À 20 H 05

LES FILS DE PUB TRAQUENT NOS NEURONES.

François Egger y recevra Sacheen Sierro, consultante en marketing et chargée de cours au SAWI. L’émission décortiquera la manière dont la publicité nous manipule jusqu’à l’absurde pour réussir à nous faire acheter. Les émissions d’ABE regorgent d’exemples parlants. Et puis on découvrira que le marketing pratiqué aujourd’hui peut-être non seulement gravement discriminatoire et sexiste, mais qu’il n’hésite pas un instant à recourir aux techniques les plus modernes...■