Carton rouge aux dirigeants de l’HFR

La fermeture des urgences à l’HFR site de Riaz continue de susciter le mécontentement.

Ces dirigeants avec le soutien de l’Etat continuent à détruire le service hospitalier, soit la fermeture définitive de l’hôpital de Châtel-St-Denis, puis Billens, où on délocalise peu à peu, et en plus, cerise sur le gâteau, Riaz qui n’aura plus que les yeux pour pleurer, au bénéfice de l’HFR de Fribourg et Tavel.

Cherchez l’erreur, c’est très vite trouvé, on doit économiser à tout prix, alors on ferme des sites importants, au détriment de la population. Il faut arrêter cette gabegie ridicule, en prétextant qu’à Fribourg et Tavel c’est beaucoup mieux.

Je signale à ces dirigeants que le sud du canton comptabilise plus de 100 000 personnes qui paient leur assurance maladie, comme tout le monde, et qui…