Comment vider davantage les églises

Ces lectrices regrettent une décision prise par l’Eglise.

Tableau en un acte.

Scène 1. Une paroisse de montagne entre Bellegarde et Broc. Des chapelles bucoliques. Un jeune prêtre venu il y a deux ans qui fait merveille, aimé de tout le monde, surtout des jeunes qu’il a su motiver.

Scène 2. Le jeune prêtre doit partir avec les oiseaux migrateurs. Ah! il serait bien resté, si ça ne tenait qu’à lui! Mais ordre d’en haut. Incompréhension, consternation des paroissiens.

Scène 3. En moins d’une semaine, une lettre signée par plus de 200 paroissiens, avec le Conseil communal in corpore, demande au vicaire épiscopal de nous laisser notre jeune abbé. On est prêts à venir en délégation en parler du côté de Fribourg.

Scène 4. Partie du boulevard de Pérolles, une lettre arrive à la montagne de…