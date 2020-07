Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

DE LA DIFFICULTÉ DU JOURNALISME LOCAL, façon La Gruyère: dans notre édition de samedi dernier, un bel article sur les nouveaux membres du Team Scott MTB Fribourg qui participeront à la première course nationale de VTT. Et dans notre édition suivante, le mardi, un bel article sur l’essor du VTT qui dérange en forêt, provoquant dégâts et gêne dans un milieu naturel que la loi protège. Résumons: la thèse, c’est le côté héros du VTT en course nationale; l’antithèse, c’est le côté VTT envahissant la nature. La synthèse? A chercher peut-être du côté du championnat du vélo d’appartement.

DONALD TRUMP A RÉSISTÉ des semaines avant de porter un masque en public. Dégât d’image garantie. Combien de temps Patrice Borcard résistera-t-il avant de se faire photographier pour notre…