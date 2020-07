Denise Brünisholz-Bard

CHÂTEL-SAINT-DENIS

Denise Brünisholz s’est endormie paisiblement à l’HFR de Fribourg au matin du 7 juillet.

Elle vit le jour le 19 janvier 1941 à Semsales dans le foyer de Jules Bard et Léonie, née Borcard. Elle était la troisième d’une fratrie de cinq enfants. Après la fin de sa scolarité, Denise alla travailler à Broc à la chocolaterie et au restaurant des Montagnards. Elle fut gravement malade à cause d’une hépatite et fit neuf mois d’hôpital en 1964.

C’est en 1967, le jour de la Saint-Nicolas, qu’elle unit sa destinée à Jean Brünisholz à la chapelle des Marches, à Broc. De cette union naquit en 1968 Patricia, qui malheuresement décéda à l’âge de trois jours. Puis, en 1969 est né Jean-Daniel.

Denise a toujours été active avec du travail à domicile d’abord et ensuite à faire des…