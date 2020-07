Derrière sa pudeur, Litsie offre son cœur

Première artiste à fouler la scène de L’Eté au château ce soir, Litsie posera sa voix suave sur ses textes dans l’air du temps. Rencontre avec la chanteuse de Remaufens, élève de la Gustav Académie.

CLAIRE PASQUIER

Elle chantait aux fêtes de famille ou pour ses copines, «un verre dans le nez». Surtout pas sur les réseaux sociaux, trop soucieuse du jugement, celui des autres et le sien. Et puis, elle a participé à la Gustav Académie, une expérience qui changea sa perception de faire de la musique. Elle, c’est Litsie. A la ville, Stéphanie Litzistorf est étudiante en ostéopathie. Elle a quitté son coin de campagne veveysan pour Fribourg et une coloc’où règne un «joyeux bordel». Ce soir, Litsie aura la responsabilité d’ouvrir les festivités à l’occasion des concerts de L’Eté au château, à…