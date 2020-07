Deux policiers blessés lors d’une interpellation à Bulle

Lundi, vers 13 h 45, l’intervention de la police était sollicitée par le Centre d’exploitation des TPF pour deux personnes semant le trouble dans un bus, à l’arrêt situé à proximité de la Gare de Bulle. L’une d’elle ne respectait pas l’obligation du port du masque dans les transports publics. Sur place, alors que les agents procédaient au contrôle, un jeune passant s’est interposé et a commencé à injurier les intervenants. A un moment donné, au contact du chauffeur du bus, il a voulu s’en prendre à lui physiquement. Les agents sont alors intervenus et ont reçu des coups. Le fauteur de trouble a dû dès lors être maîtrisé.

Durant l’intervention, plusieurs personnes se sont regroupées et se sont montrées hostiles à l’action de la police. Des patrouilles, dont un conducteur de chien de police, se sont rendues sur place en renfort. Une policière et un policier ont été blessés.

Au final, quatre individus ont été interpellées et identifiées. Les trois premiers sont âgés de 15, 16 et 18 ans. Le quatrième garçon, âgé de 14 ans, a quant à lui entravé l’intervention de la police. Emmenés au poste, trois d’entre eux ont été placés en arrestation provisoire alors que le principal protagoniste, le jeune passant de 15 ans, a été placé en détention provisoire par le Juge des mineurs. L’enquête est en cours et un rapport sera adressé aux autorités compétentes.