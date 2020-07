Du soutien pour les musiques actuelles

MUSIQUE

Soutienauxmusiquesactuelles (SAMA) est une plate-forme de crowdfunding, qui propose de venir en aide aux artistes romands qui ont subi des annulations de concerts entre le 15 mars et le 15 septembre. Entièrement bénévole, cette initiative s’inspire des actions solidaires en faveur des commerçants, qui ont vu le jour durant le confinement. Comme contreparties, les contributeurs peuvent obtenir des invitations à des concerts, des playlists, des albums, du merchandising ou même des concerts privés. Le projet est porté par un duo fribourgeois: Laura Gavillet, membre du comité de Fri-Son et le musicien et ingénieur du son Sacha Ruffieux.