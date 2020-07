Entre cimetières et musées

Paradis de rouille, présenté sur Arte mercredi à 8 h, expose cet univers surprenant que forment les cimetières de voitures. Rencontre avec des collectionneurs, historiens et artistes se battant pour sauver ces sites à valeur muséale.

Ferraille délabrée, rouillée, cabossée. Carcasses abandonnées devenues épaves au milieu des bois. Ces anciennes voitures, recouvertes de mousse et empêtrées dans les plantes, forment un cimetière automobile à ciel ouvert. Injures à l’écologie, elles souillent les sols des produits nocifs qui les habitent encore. Et pourtant, malgré leur démantèlement progressif, ces nécropoles fascinent collectionneurs, artistes, amoureux d’automobiles et férus d’histoire.

Au lieu d’insister encore et encore sur le désastre écologique causé par l’homme, Paradis de…