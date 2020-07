Et les artistes se dispersèrent

Notre série culturelle de l’été revient sur des œuvres et mouvements artistiques nés à la suite de crises, de guerres ou de drames. Début avec le sac de Rome: après les horreurs de 1527, le maniérisme se répand à travers l’Europe et Michel-Ange revient dans la Ville éternelle.

ÉRIC BULLIARD

C’est un massacre épouvantable, suivi de dix mois de terreur, de famine et de peste. On compte plus de 20000 morts, qui pourrissent dans les rues. Sombre épisode des guerres d’Italie, le sac de Rome, en 1527, reste aussi une date clé de l’histoire de l’art: en fuyant la ville dévastée, peintres et sculpteurs ont répandu à travers l’Europe le style nouveau qui fleurissait alors dans la Ville éternelle. L’horreur débute le 6 mai 1527 quand les troupes de Charles Quint, commandées par le connétable…