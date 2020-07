Fâchè dè tsôtin

Bouébelè, i èprovâvo d’akrotchi la râye dè Chin Martin. Bouébo, alâvo brakounâ lè trêtè din le ryô ke kolâvè darê d’intche no. Dè dre di trêtè l’è di dzanyè, pye chovin rintrâvo bredouye ou bin, avu rintyè on tsacho po règalâ le tsa. Ma, le pye galé dè mè chovinyi, l’è chi dou tsôtin dè mè djij’è-chat’an. Avu dutrè pê in dèpye dèjo le minton, i brakounâvo adi, ma pâ la trêta. L’irè ouna grahyàja brechàla ke l’avê di j’yè a fére a danâ on’èvètyè. Rintyè d’oure chon piti non, on chonnabon dè roujè mè gatoyivè lè nari.

Di kou, a la bèdiche dou dèvêlené, l’inbarkâvo chu mon pèklô è, to bounamin no j’alâvan kortijâ chu on piti ban a ruva dè la dzà. On dè hou piti ban ke vo bayè l’invide d’agothâ ou pètchi. Vo vê- dè! Intsèrèyi pê la brijon d’on cherin, on bokenè kotyin, chè fôfelin intrè lè…