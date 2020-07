Gloire à qui sait voir la vie en rose

Une époque formidable

Les temps sont difficiles pour les optimistes. Car il en existe encore, de ces personnes qui voient la vie en rose, qui sourient parce que derrière les nuages, le ciel est bleu, après la pluie le beau temps, ce qui ne me tue pas me rend plus fort, «ça ira mieux demain, comme tout finira bien, il faut profiter du jour qui vient». Avouez que ça fait toujours son effet de citer une chanson d’Annie Cordy.

La réalité est tout autre: après le soleil revient toujours la pluie, derrière le ciel bleu, il y a l’immensité vide et le noir absolu, ce qui ne me tue pas me blesse, demain nous attend une deuxième vague du coronatruc et Annie Cordy n’a pas fait grand-chose de bien depuis Labonnedu curé, ce qui, en soi, est déjà assez déprimant.

Alors que l’été, accompagné de ses…