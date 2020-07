A l’affiche

BULLE

Musée gruérien: ma-ve 10 h- 12 h et 13 h 30-17 h, sa 10 h- 17 h, di 13 h 30-17 h. Tout ira bien, dessins d’enfants. Jusqu’au 13 sept. Exposition temporaire Antonio Bruni, l’élan vital. Jusqu’au 13 sept.

Musée: 10e Triennale internationale du papier - Viviane Fontaine. Jusqu’au 28 février 2021. Ma-di 14h-18h.

CHÂTEAU-D’ŒX

Maison de l’Etambeau: Quand les plantes éveillent nos sens, exposition d’été consacrée aux plantes de montagne et à leurs vertus. Jusqu’au 30 août. Ma-di 14h-17h.

GRUYÈRES

Château: A hue et à dia, par Barbezat-Villetard et Photo Esplanade, spéciale PPAF. Jusqu’au 18 octobre. Ma-di 9h-18h.



Tibet Museum: collection d’art bouddhiste d’Alain Bordier. Tous les jours 11h-18h (21h les 25 juillet et 1, 8, 15 et 22août).



Musée HR Giger: tous les jours, 10h-18h.



Galerie du…