Antoine et Florence cogitent à résoudre le meurtre d’un restaurateur de tableaux et retrouver un célèbre Monet! Un appel anonyme prévient le capitaine Antoine Verlay qu’un restaurateur de tableaux est en train de se faire cambrioler. Mais lorsque Antoine et le commandant Pardo arrivent sur les lieux, il est trop tard… Vendredi, à 21 h 05, sur France2