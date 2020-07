L’Open air du Belluard ouvre ce jeudi

Depuis jeudi et jusqu’au 1er septembre, l’Open air cinéma du Belluard, à Fribourg, propose une sélection de films dont quatre avant-premières. Criminales como nostros - La revanche des losers, Platzspitzbaby, Petit pays et Police figurent notamment au programme. A l’exception de Police, toutes ces avant-premières sont proposées en collaboration avec le Festival international de films de Fribourg, qui a ainsi la possibilité de présenter une partie de sa sélection. Les billets peuvent être achetés sur place, en ligne ou réservés auprès de Fribourg Tourisme. Les projections débutent au crépuscule et ont lieu par tous les temps. Programme complet: www.coopopenaircinema.ch.