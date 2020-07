Je pose mon oreille…

… sur une allée. Je vais dans l’allée. C’est imprévu. J’ai posé ma voiture dans le premier parking venu. Au hasard. Je ne désire pas un but, je désire la liberté du chemin. J’ai découvert que la pêche aux sons se pratique bien mieux sans volonté particulière. C’est juste une question d’attention.

Le parking est celui qui se déploie entre l’église et la salle polyvalente d’Avry-devant-Pont. Je me mets en route et, après quelques pas, vois un panneau indiquant tour du Gibloux. Je craque, j’y vais même si je ne voulais suivre aucun chemin organisé.

C’est là que je tombe sur une allée, celle qui borde la route goudronnée. Je commence à collectionner les sons qui s’échelonnent entre les arbres. D’abord une poule qui scratche, scratche – elle gratte près du grillage, on…