La Mortivue, une rivière pas si tranquille que ça

Rien de tel que la saison estivale pour flâner au bord de l’eau. Notre nouvelle série propose de partir à la découverte de cours pas forcément connus. Les surprises risquent donc d’être au rendez-vous! Premier épisode: la Mortivue.

FLORENCE LUY

Elle est surtout connue pour ses flots impressionnants et pour tous les travaux entrepris pour sécuriser ses rives. En matière de laves torrentielles, la Mortivue est au canton de Fribourg ce qu’est l’Illgraben à la Suisse. On ne tarde pas à s’en rendre compte quand on la remonte depuis Semsales.

La balade commence là où la Mortivue meurt: juste derrière le cimetière. Cela ne s’invente pas. Elle se réincarne alors en Broye et se fond dans une autre vie. Un peu plus loin, sur les hauts du village, les habitations récentes témoignent du…