La reprise des activités dans la construction permet une légère baisse du taux de chômage en juin

CHÔMAGE

Le canton de Fribourg a compté 5793 chômeurs en juin. C’est 125 personnes de moins que le mois précédent, mais 2057 de plus qu’au mois de juin 2019. Le taux s’établit à 3,3% de la population active, soit 0,1 point de moins que le mois précédent. Le chômage a diminué en Glâne (3,7%) et en Gruyère (3,9%), mais reste stable en Veveyse (4,1%). Le secteur du bâtiment et génie civil enregistre la principale baisse du nombre de chômeurs. Ce dernier a surtout augmenté dans les secteurs de la santé et de l’action sociale, de l’enseignement ainsi que dans celui des activités spécialisées, scientifiques et techniques. Au mois de juin, le Service public de l’emploi a saisi 1187 demandes de RHT, concernant 12 637 travailleurs.