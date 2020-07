La ville de Fribourg soutient 65 artistes

Les artistes professionnels et indépendants de la culture sont durement touchés par la crise. «Pour répondre à leurs besoins ainsi que pour renforcer la création et l’animation compatibles avec les normes sanitaires», la ville de Fribourg avait annoncé, début juin, «cinq mesures» bénéficiant d’une enveloppe de 250 000 francs. Jeudi, elle en a tiré un premier bilan devant la presse: 65 artistes en profitent d’ores et déjà.

Parmi eux, treize créateurs professionnels de la ville bénéficient d’une résidence locale de deux mois. «Dotée d’une bourse de 5000 francs, cette résidence représente un temps de recherche et de développement», précise un communiqué de la ville. Vingt et un artistes sont, d’autre part, sélectionnés en ce qui concerne la deuxième mesure qui consiste en un soutien à la…