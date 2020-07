La voix de l’autre voie (et inversement)

Rodolphe Burger

ENVIRONS

Dernière Bande

Depuis bientôt quarante ans, Rodolphe Burger explore une autre voie. A l’envers du sens de la marche du monde, il va là où les autres rechignent à s’aventurer. Souvent, d’ailleurs, avant que les autres ne finissent par y aller à leur tour. Chaque nouvel album de l’Alsacien est donc une interrogation et Environs n’en manque pas.

Toujours avec ces batteries qui ressemblent à des boîtes à rythme (ou est-ce le contraire?), il psalmodie des ballades déstructurées (Valse hésitation), sur des nappes d’électro kraut chaleureuse. Surtout demeure ce français cisaillé, tailladé, enchevêtré, où les mots se collisionnent et explosent. Et cette guitare si éthérée et si présente, cet alter ego à six cordes qui chante en écho. Question alter ego, Bertrand Belin…