Le retour de vacances sous surveillance

COVID-19. En cette période de vacances, le canton informe dans un communiqué de presse que les personnes, y compris les enfants, qui ont séjourné durant les quatorze derniers jours dans l’une des régions à risque élevé d’infection (lire ci-dessous) doivent se mettre en quarantaine. Une obligation qui s’applique également pour les personnes qui ont seulement transité par l’une de ces régions à risque plus de vingt-quatre heures.



Lorsque les Fribourgeois rentrent de vacances, ils sont tenus de se rendre directement dans leur logement ou dans un autre hébergement adapté et y rester durant dix jours. De plus, ils sont obligés, dans un délai de deux jours après leur entrée dans le pays et le canton, de s’annoncer auprès du Service du médecin cantonal. Sur le site internet www.fr.ch et…