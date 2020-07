Le talent Ajla Del Ponte met le feu à la piste magique de Bulle

Sans spectateurs, mais avec la bagatelle de 530 athlètes, le Meeting de la Gruyère a vécu un samedi fou avec deux nouveaux records du stade sur 100 mètres. L’un d’eux a été réalisé par la Tessinoise Ajla Del Ponte, auteure de la deuxième performance suisse de tous les temps en 11’’08.

QUENTIN DOUSSE

Deux jours après les Inspiration Games, triste expérience tentée à Zurich et partout dans le monde, le Meeting de la Gruyère a montré samedi tout ce que l’athlétisme suisse avait de mieux à offrir. Des concours multiples et disputés (530 athlètes au total), des confrontations endiablées et, en guise de feu d’artifice, deux nouveaux records sur l’épreuve reine du 100 mètres. «Deux records du stade en une journée, je n’aurais jamais pensé!» glisse Benoît Fragnière, organisateur à la fois comblé…