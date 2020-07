Voisins de palier fusionnels, les familles Capellin et Binarelli partagent tout: dîners, vacances et même leur palier. Ils découvrent que le propriétaire de l’immeuble le vend et qu’ils sont obligés de quitter leur appartement. Déterminés à rester ensemble, ils se lancent dans un concours d’habitat participatif... Jeudi, à 21 h 05, sur M6