Les mesures à prendre en cas de canicule

PRÉVENTION. Le Service du médecin cantonal rappelle qu’en cas de forte chaleur, il convient de boire suffisamment et d’éviter les boissons alcoolisées ou contenant de la caféine, ainsi que les boissons très sucrées ou très fraîches; bien aérer les locaux le matin, puis éviter l’ensoleillement direct; fermer les fenêtres pendant les heures les plus chaudes; se tenir à l’ombre et dans des locaux bien ventilés; porter des vêtements appropriés; ne laisser personne ni aucun animal dans un véhicule fermé. Il est aussi recommandé de contacter régulièrement les personnes âgées ou isolées.