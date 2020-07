Les plantes des montagnes s’exposent à L’Etambeau

L’exposition d’été de la Maison de l’Etambeau, à Château-d’Œx, est consacrée cette année aux plantes de montagne. Intitulée Quand les plantes éveillent nos sens, elle présente le travail de productrices et producteurs de plantes aromatiques: les tisanes, sucres et sels aromatisés de Fanny et Sébastien Henchoz (Alpes en fleurs, La Comballaz) et les huiles essentielles et hydrolats de la famille Dutoit (Herbolanne, Rossinière). Une place est également réservée à l’apiculture ainsi qu’à l’usage des plantes à travers l’histoire. A découvrir jusqu’au 30 août, du mardi au dimanche, 14 h- 17 h.