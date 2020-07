Lucien Michel et Lara Russiniello vite éliminés à Berne

TENNIS. Cette semaine, les meilleurs espoirs du tennis avaient rendez-vous à Berne pour le Junior Champion Trophy. Sur les courts du TC Dählhölzli, les deux membres du TC Bulle Lucien Michel (N4 145) et Lara Russiniello (R1) ont perdu dès leur premier match dans le tableau U16. Dispensé de premier tour, le Gruérien né en 2004 et tête de série No 5 s’est incliné face au Soleurois Nicolas Kobelt (R1) 6-3 7-6. De son côté, Lara Russiniello (2005, R1), sortie des qualifications, a perdu 6-0 6-3 contre Larissa Kastrati (R1).