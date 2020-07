SAMEDI

Hippisme. Concours de saut d’obstacles, épreuves libres et concours mixte régional, dès 8 h au Manège de Bulle.



DIMANCHE

Hippisme. Concours de saut d’obstacles, épreuves régionales et nationales (100 cm et 110 cm) dès 7 h 30, au Manège de Bulle.