Marie Gyger à Paris et délai de candidature pour Buenos Aires

RÉSIDENCES ARTISTIQUES.L’artiste Marie Gyger a obtenu la résidence artistique de la ville de Fribourg à la Cité des arts de Paris. Elle séjournera un an à l’atelier Jean Tinguely pour y réaliser son projet Les interprétations de G., articulant écriture et collage. La ville de Fribourg a également mis au concours une résidence à Buenos Aires se tenant du 1er janvier au 30 juin 2021, et prolonge le délai de candidature au 13 août 2020. Toutes les informations nécessaires se trouvent sur le site www.villefribourg.ch/culture/résidencesartistiques.